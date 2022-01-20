Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется "тишина"

В течение 19 января и по состоянию на утро 20 в зоне проведения ООС оккупанты не нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: 18 января в зоне проведения ООС оккупанты также не нарушали режим прекращения огня.