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Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется "тишина"

Четверг, 20 января 2022, 06:17
Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется тишина
фото: штаб ООС

В течение 19 января и по состоянию на утро 20 в зоне проведения ООС оккупанты не нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: 18 января в зоне проведения ООС оккупанты также не нарушали режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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