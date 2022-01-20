Уже 7 областей перейшли у "помаранчеву" зону

Станом на 20 січня у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу перебувають сім областей, решта поки що "жовті".

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Потрапили до "помаранчевої" зони Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська та Чернівецька області.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській (810 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб), Сумській (567) та Чернівецькій (485) областях.

Інфографіка МОЗ

Рівень госпіталізацій перевищений в Івано-Франківській (81,5 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення) і Чернівецькій (60) областях.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодній області.

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