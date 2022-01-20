Уже 7 областей перешли в "оранжевую" зону
Четверг, 20 января 2022, 08:41
По состоянию на 20 января в "оранжевой" зоне эпидопасности распространения коронавируса находятся семь областей, остальные пока "желтые".
Источник: данные Минздрава
Детали: Попали в "оранжевую" зону Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская и Черновицкая области.
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Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской (810 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек), Сумской (567) и Черновицкой (485) областях.
Уровень госпитализаций превышен в Ивано-Франковской (81,5 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения) и Черновицкой (60) областях.
В то же время показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одной области.
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Предыстория:
- 19 января в "оранжевой" зоне находилось 5 областей. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Ивано-Франковская область приблизилась к внедрению красного уровня эпидопасности Covid-19.
Украинская правда