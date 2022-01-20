Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нова хвиля "мінувань": силовики перевіряють всі школи Харкова і Вінниці

Четвер, 20 січня 2022, 12:04
фото з Facebook

У Харкові та Вінниці силовики перевіряють повідомлення про "мінування" шкіл.

Джерело: сайт 057 з посиланням на поліцію Харківщини, "Вінниця Info"

Деталі: Вранці 20 січня на електронну пошту силовиків надійшло повідомлення про "мінування" у всіх школах Харкова.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевіряють школи на наявність вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин.

Інформацію про те, чи проводилася евакуація у школах Харкова у прес-службі поліції обіцяли надати журналістам після того, як будуть результати перевірки навчальних закладів.

Також у Вінниці поліцейські, вибухотехніки та рятувальники перевіряють споруди всіх навчальних закладів міста на наявність вибухонебезпечних предметів. Дітей із навчальних закладів евакуювали подалі від будівель. Батькам учнів початкової школи у чатах написали, що навчання у четвер вже не буде.

Повідомлення про "замінування" всіх навчальних закладів міста Вінниці надійшло на електронну пошту поліції приблизно о 10:30.

Раніше СБУ повідомляла, що останнім часом відбувається штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об'єктів соціальної інфраструктури і це інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України.

Нагадаємо: За 2021 рік українські правоохоронці зафіксували понад 1100 помилкових анонімних повідомлень про мінування, було встановлено понад 300 "мінерів". СБУ нагадує, що всіх їх чекає кримінальна відповідальність. З початку цього року силовики зафіксували 184 помилкових повідомлення про приготування терористичного акту. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося, проте правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне повідомлення.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Довідково: ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від  5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".

Теми: ХарківВінниця
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

фотоПоліцейські "фантоми" випустять на дороги цього тижня

відеоЛукашенко обіцяє стягнути на кордон із Україною "цілий контингент"

Українці отримали можливість купити ліки за "ковідну тисячу"

Рейтинг партій: "Європейська солідарність" вирвалася в лідери

Усі новини...
Харків
"Бухим менше їздити треба": підліток Харківський про загиблого в ДТП водія – ЗМІ
Поліція затримала кримінального авторитета: вимагав у підприємця рекетом 250 тис. доларів
"97 років - не фунт родзинок". Як найстарший тенісист планети Леонід Станіславський зіграв із Надалем та переміг вік
Останні новини
15:22
Ціни на газ можуть оновити рекорди, залишаться до 2025 року – Goldman Sachs
15:20
Рада відповість гідно: Стефанчук про плани Думи РФ визнати "республіки" ОРДЛО
15:14
Порошенко досі не здав свої паспорти - ДБР
15:11
Запаси газу у підземних сховищах опустилися нижче 12 мільярдів кубів
15:10
Більшість українців проти переговорів Зеленського і Путіна тет-а-тет
15:09
Стали відомі імена фіналістів та ведучих нацвідбору на Євробачення-2022
15:03
Стефанчук розповів, що Зеленський хоче на день народження
14:49
В Раді готують звернення до ООН і Європарламенту через шантаж Росії
14:39
У посольстві Франції прокоментували можливу евакуацію з України
14:39
фото Курортні грецькі острови Міконос і Санторіні засипало снігом вперше за десятиліття
Усі новини...