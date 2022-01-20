Нова хвиля "мінувань": силовики перевіряють всі школи Харкова і Вінниці

У Харкові та Вінниці силовики перевіряють повідомлення про "мінування" шкіл.

Джерело: сайт 057 з посиланням на поліцію Харківщини, "Вінниця Info"

Деталі: Вранці 20 січня на електронну пошту силовиків надійшло повідомлення про "мінування" у всіх школах Харкова.

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Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевіряють школи на наявність вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин.

Інформацію про те, чи проводилася евакуація у школах Харкова у прес-службі поліції обіцяли надати журналістам після того, як будуть результати перевірки навчальних закладів.

Також у Вінниці поліцейські, вибухотехніки та рятувальники перевіряють споруди всіх навчальних закладів міста на наявність вибухонебезпечних предметів. Дітей із навчальних закладів евакуювали подалі від будівель. Батькам учнів початкової школи у чатах написали, що навчання у четвер вже не буде.

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Повідомлення про "замінування" всіх навчальних закладів міста Вінниці надійшло на електронну пошту поліції приблизно о 10:30.

Раніше СБУ повідомляла, що останнім часом відбувається штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об'єктів соціальної інфраструктури і це інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України.

Нагадаємо: За 2021 рік українські правоохоронці зафіксували понад 1100 помилкових анонімних повідомлень про мінування, було встановлено понад 300 "мінерів". СБУ нагадує, що всіх їх чекає кримінальна відповідальність. З початку цього року силовики зафіксували 184 помилкових повідомлення про приготування терористичного акту. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося, проте правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне повідомлення.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Довідково: ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".