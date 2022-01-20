Новая волна "минирований": силовики проверяют все школы Харькова и Винницы

В Харькове и Виннице силовики проверяют сообщения о "минировании" школ.

Источник: сайт 057 со ссылкой на полицию Харьковщины, "Винница Info"

Детали: Утром 20 января на электронную почту силовиков пришло сообщение о "минировании" во всех школах Харькова.

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Следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи проверяют школы на наличие взрывных устройств и взрывоопасных веществ.

Информацию о том, проводилась ли эвакуация в школах Харькова в пресс-службе полиции обещали предоставить журналистам после того, как будут результаты проверки учебных заведений.

Также в Виннице полицейские, взрывотехники и спасатели проверяют постройки всех учебных заведений города на наличие взрывоопасных предметов. Детей из учебных заведений эвакуировали подальше от построек. Родителям учащихся начальной школы в чатах написали, что обучения в четверг уже не будет.

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Сообщение о "заминировании" всех учебных заведений города Винницы поступило на электронную почту полиции примерно в 10.30.

Ранее в СБУ сообщали, что в последнее время происходит искусственный рост количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной инфраструктуры и это инструмент гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Напомним: За 2021 год украинские правоохранители зафиксировали более 1100 ложных анонимных сообщений о минировании, было установлено более 300 "минеров". СБУ напоминает, что всех их ждет уголовная ответственность. С начала этого года силовики зафиксировали 184 ложных сообщения о приготовлении террористического акта. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, однако правоохранители обязаны проверять каждое сообщение.

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно длится 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

Справка: ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.