У Кремлі поки не коментують визнання "республік" ОРДЛО
Четвер, 20 січня 2022, 12:08
У Кремлі не коментуватимуть проект звернення Держдуми до президента з приводу визнання терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" доти, доки документ не буде прийнятий парламентом.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Якщо я правильно розумію, все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийняте, або не буде прийняте. Це депутатська ініціатива, є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе".
Передісторія:
- 19 січня депутати КПРФ внесли до Держдуми проект постанови, в якій палаті пропонується офіційно звернутися до Путіна з проханням визнати незалежність терористичних організацій "ДНР" та "ДНР".