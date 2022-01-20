У Кремлі поки не коментують визнання "республік" ОРДЛО

У Кремлі не коментуватимуть проект звернення Держдуми до президента з приводу визнання терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" доти, доки документ не буде прийнятий парламентом.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Якщо я правильно розумію, все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийняте, або не буде прийняте. Це депутатська ініціатива, є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе".

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