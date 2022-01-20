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В Кремле пока не комментируют признание "республик" ОРДЛО

Четверг, 20 января 2022, 12:08
Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным".

Предыстория:

  • 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором палате предлагается официально обратиться к Путину с просьбой признать независимость террористических организаций "ДНР" и "ДНР".

Темы: РосcияОРДЛОГосдума


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