Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле пока не комментируют признание "республик" ОРДЛО

Четверг, 20 января 2022, 11:08
В Кремле пока не комментируют признание республик ОРДЛО
Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным".

Реклама:

Предыстория:

  • 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором палате предлагается официально обратиться к Путину с просьбой признать независимость террористических организаций "ДНР" и "ДНР".

Темы: РосcияОРДЛОГосдума
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа – результаты стресс-теста
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: