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У Рівному теж "замінували" всі школи

Четвер, 20 січня 2022, 16:05
ілюстративне фото поліції

У місті Рівному правоохоронці обстежують всі школи міста через анонімне повідомлення про "мінування".

Джерело: "Рівне Вечірнє"

Пряма мова речниці Нацполіції в Рівненській області Марії Юстицької: "Із 38 навчальних закладів в обласному центрі проводиться евакуація усіх учнів і педагогів, а до обстеження приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів задіяні усі відповідні служби.

Деталі: Вказано, що повідомлення про замінування усіх шкіл Рівного надійшло на електронну адресу ГУ ДСНС у Рівненській області 20 січня о 13-тій годині.

Педагоги попросили батьків школярів, щоб вони забрали дітей до 15-ї години зі шкіл.

Що передувало: Повідомлення про мінування усіх навчальних закладів надійшли на електронні адреси силовиків Харкова та Вінниці. У Вінниці також відбулася евакуація учнів та персоналу шкіл.

Нагадаємо: За 2021 рік українські правоохоронці зафіксували понад 1100 помилкових анонімних повідомлень про мінування, було встановлено понад 300 "мінерів". СБУ нагадує, що всіх їх чекає кримінальна відповідальність. З початку цього року силовики зафіксували 184 помилкових повідомлення про приготування терористичного акту. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося, проте правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне повідомлення.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Довідково: ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від  5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".

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