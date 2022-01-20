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В Ровно тоже "заминировали" все школы

Четверг, 20 января 2022, 15:05
В Ровно тоже заминировали все школы
иллюстративное фото полиции

В Ровно правоохранители обследуют все школы города из-за анонимного сообщения о "минировании".

Источник: "Рівне Вечірнє"

Прямая речь спикера Нацполиции в Ровенской области Марии Юстицкой: "Из 38 учебных заведений в областном центре проводится эвакуация всех учащихся и педагогов, а к обследованию помещений на предмет обнаружения взрывоопасных предметов задействованы все соответствующие службы.

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Детали: Указано, что сообщение о заминировании всех школ Ровно поступило на электронный адрес ГУ ГСЧС в Ровенской области 20 января в 13 часов.

Педагоги попросили родителей школьников, чтобы они забрали детей из школ до 15 часов.

Что предшествовало: Сообщения о минировании всех учебных заведений поступили на электронные адреса силовиков Харькова и Винницы. В Виннице также прошла эвакуация учащихся и персонала школ.

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Напомним: За 2021 год украинские правоохранители зафиксировали более 1100 ложных анонимных сообщений о минировании, было установлено более 300 "минеров". СБУ напоминает, что всех их ждет уголовная ответственность. С начала этого года силовики зафиксировали 184 ложных сообщения о приготовлении террористического акта. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, однако правоохранители обязаны проверять каждое сообщение.

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно длится 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

Справка: ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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