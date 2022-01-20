Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донбасі російські бойовики поновили обстріли після 3 діб "тиші"

Четвер, 20 січня 2022, 16:23
На Донбасі російські бойовики поновили обстріли після 3 діб тиші
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушили режим припинення вогню після 3 діб "тиші".

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення. 

Реклама:

З них 3 порушення  режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у бік Опитного. Поблизу Золотого-4 застосовували міномети калібру 82 мм.

У напрямку Катеринівки бойовики стріляли з протитанкових гранатометів.

У пресштабі ООС додають, що безпілотник російських підрозділів пролетів через лінію зіткнення на Луганщині. На думку українських військових, це міг бути апарат "Орлан-10".

Що було раніше: Водночас спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зауважила, що російські бойовики стягують військову техніку до лінії зіткнення, що заборонено Мінськими домовленостями. Станом на 15 січня 275 одиниць російської військової техніки було розміщено з порушенням умов Мінських угод.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: