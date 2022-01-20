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На Донбасі російські бойовики поновили обстріли після 3 діб "тиші"

Четвер, 20 січня 2022, 17:23
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушили режим припинення вогню після 3 діб "тиші".

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення. 

З них 3 порушення  режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у бік Опитного. Поблизу Золотого-4 застосовували міномети калібру 82 мм.

У напрямку Катеринівки бойовики стріляли з протитанкових гранатометів.

У пресштабі ООС додають, що безпілотник російських підрозділів пролетів через лінію зіткнення на Луганщині. На думку українських військових, це міг бути апарат "Орлан-10".

Що було раніше: Водночас спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зауважила, що російські бойовики стягують військову техніку до лінії зіткнення, що заборонено Мінськими домовленостями. Станом на 15 січня 275 одиниць російської військової техніки було розміщено з порушенням умов Мінських угод.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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