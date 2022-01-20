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На Донбассе российские боевики возобновили обстрелы после 3 суток "тишины"

Четверг, 20 января 2022, 17:23

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня после 3 суток "тишины".

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения. Из них 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм в сторону Опытного. Вблизи Золотого-4 применяли минометы калибра 82 мм.

В направлении Екатериновки боевики стреляли из противотанковых гранатометов.

В пресс-штабе ООС добавили, что беспилотник российских подразделений пролетел через линию столкновения в Луганской области. По мнению украинских военных, это мог быть аппарат "Орлан-10".

Что было раньше: В то же время, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила, что российские боевики стягивают военную технику к линии столкновения, что запрещено Минскими договоренностями. По состоянию на 15 января, 275 единиц российской военной техники было размещено с нарушением условий Минских соглашений.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна


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