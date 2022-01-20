Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донбассе российские боевики возобновили обстрелы после 3 суток "тишины"

Четверг, 20 января 2022, 16:23
На Донбассе российские боевики возобновили обстрелы после 3 суток тишины

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня после 3 суток "тишины".

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения. Из них 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

Реклама:

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм в сторону Опытного. Вблизи Золотого-4 применяли минометы калибра 82 мм.

ВИДЕО ДНЯ

В направлении Екатериновки боевики стреляли из противотанковых гранатометов.

В пресс-штабе ООС добавили, что беспилотник российских подразделений пролетел через линию столкновения в Луганской области. По мнению украинских военных, это мог быть аппарат "Орлан-10".

Что было раньше: В то же время, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила, что российские боевики стягивают военную технику к линии столкновения, что запрещено Минскими договоренностями. По состоянию на 15 января, 275 единиц российской военной техники было размещено с нарушением условий Минских соглашений.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: