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Окупанти посилюють позиції на Донбасі – стягнули 275 одиниць військової техніки

Неділя, 16 січня 2022, 09:46
Окупанти посилюють позиції на Донбасі – стягнули 275 одиниць військової техніки
Російське озброєня на окупованому Донбасі, фото dialog.ua

Станом на 15 січня російські найманці в ОРДЛО розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням ліній відведення.

Джерело: дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), які наводить штаб ООС

Деталі: Українська сторона СЦКК наголошує, що збройні формування Російської Федерації на окупованому сході вчергове порушують мінські домовленості.

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Так, протягом суботи було додатково виявлено та зафіксовано розміщення в ОРДЛО 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням.

Дослівно: "У порівняні з минулою добою (14 січня - УП), було виявлено додаткове озброєння та військова техніка РФ в районах Шимшинівка, Міусинськ та Садовий. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації - вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS".

Деталі: Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 37 одиниць, з них:

ВІДЕО ДНЯ
  • з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);
  • з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);
  • військова присутність в зоні безпеки в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – САУ (9 одиниць), ББМ (14 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 238 одиниць, з них:

  • з порушенням лінії відведення в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – 2С1 "Гвоздика" 122 мм (14 одиниць), Д-30 122 мм (12 одиниць);

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерійська установка (6 одиниць);

  • з порушенням районів зберігання в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – Т-72 (1 одиниця), Т-64 (13 одиниць);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – САУ (15 одиниць), буксирувана артилерійська установка (10 одиниць), танки невстановленого типу (19 одиниць);

  • військова присутність в зоні безпеки в районах:

 Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – РРС (2 одиниці), Р-142 (1 одиниця), Р-145 (2 одиниці), ББМ (44 одиниці), 9К35 "Стріла-10" (3 одиниці);

 Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці), ;

 Садовий (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (2 одиниці);

 Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (27 одиниць).

Нагадаємо:

  • 14 січня місія ОБСЄ виявила в Донецькій та Луганській областях озброєння і військову техніку РФ, розміщені з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.
  • Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяОРДЛОООС
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