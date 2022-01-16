Окупанти посилюють позиції на Донбасі – стягнули 275 одиниць військової техніки

Станом на 15 січня російські найманці в ОРДЛО розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням ліній відведення.

Джерело: дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), які наводить штаб ООС

Деталі: Українська сторона СЦКК наголошує, що збройні формування Російської Федерації на окупованому сході вчергове порушують мінські домовленості.

Так, протягом суботи було додатково виявлено та зафіксовано розміщення в ОРДЛО 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням.

Дослівно: "У порівняні з минулою добою (14 січня - УП), було виявлено додаткове озброєння та військова техніка РФ в районах Шимшинівка, Міусинськ та Садовий. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації - вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS".

Деталі: Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 37 одиниць, з них:

з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

військова присутність в зоні безпеки в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – САУ (9 одиниць), ББМ (14 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 238 одиниць, з них:

з порушенням лінії відведення в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – 2С1 "Гвоздика" 122 мм (14 одиниць), Д-30 122 мм (12 одиниць);

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерійська установка (6 одиниць);

з порушенням районів зберігання в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – Т-72 (1 одиниця), Т-64 (13 одиниць);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – САУ (15 одиниць), буксирувана артилерійська установка (10 одиниць), танки невстановленого типу (19 одиниць);

військова присутність в зоні безпеки в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – РРС (2 одиниці), Р-142 (1 одиниця), Р-145 (2 одиниці), ББМ (44 одиниці), 9К35 "Стріла-10" (3 одиниці);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці), ;

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (2 одиниці);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (27 одиниць).

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