Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач
Командувач Силами територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін заявляє, що загалом особовий склад підрозділів тероборони вже сформовано, і що наразі стрілецької зброї та боєприпасів не бракує.
Джерело: інтерв’ю Галушкіна новинній агенції "Укрінформ"
Пряма мова Галушкіна: "Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області, сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування.
Пряма мова журналіста: "А яка ситуація із забезпеченням тероборони озброєнням?"
Пряма мова Галушкіна: "Ну, от якраз стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%. Наше завдання – в найкоротшій термін зробити так, щоби ми могли скористатися, у разі потреби, цією зброєю, боєприпасами якнайшвидше."
Деталі: Командувач додав, що основну увагу приділяють 13 областя, які межують з Росією та Білоруссю. У цих областях особовий склад вже сформовано на 70%. У решті областей планують дозаповнити до кінця лютого.
Він закликав також усіх охочих, особливо в прикордонних областях, долучатися до місцевих підрозділів тероборони через загрозу російського нападу.
Передісторія:
- У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
- У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.