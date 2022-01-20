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Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач

Четвер, 20 січня 2022, 19:37
Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач
Юрій Галушкін. Фото: пресслужба Міноборони

Командувач Силами територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін заявляє, що загалом особовий склад підрозділів тероборони вже сформовано, і що наразі стрілецької зброї та боєприпасів не бракує.

Джерело: інтерв’ю Галушкіна новинній агенції "Укрінформ"

Пряма мова Галушкіна: "Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області, сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування.

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Пряма мова журналіста: "А яка ситуація із забезпеченням тероборони озброєнням?"

Пряма мова Галушкіна: "Ну, от якраз стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%. Наше завдання – в найкоротшій термін зробити так, щоби ми могли скористатися, у разі потреби, цією зброєю, боєприпасами якнайшвидше."

Деталі: Командувач додав, що основну увагу приділяють 13 областя, які межують з Росією та Білоруссю. У цих областях особовий склад вже сформовано на 70%. У решті областей планують дозаповнити до кінця лютого.

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Він закликав також усіх охочих, особливо в прикордонних областях, долучатися до місцевих підрозділів тероборони через загрозу російського нападу.

Передісторія:

  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Українська правда
Теми: арміяЗбройні силикордонРосіявійна
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