Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач

Командувач Силами територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін заявляє, що загалом особовий склад підрозділів тероборони вже сформовано, і що наразі стрілецької зброї та боєприпасів не бракує.

Джерело: інтерв’ю Галушкіна новинній агенції "Укрінформ"

Пряма мова Галушкіна: "Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області, сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування.

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Пряма мова журналіста: "А яка ситуація із забезпеченням тероборони озброєнням?"

Пряма мова Галушкіна: "Ну, от якраз стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%. Наше завдання – в найкоротшій термін зробити так, щоби ми могли скористатися, у разі потреби, цією зброєю, боєприпасами якнайшвидше."

Деталі: Командувач додав, що основну увагу приділяють 13 областя, які межують з Росією та Білоруссю. У цих областях особовий склад вже сформовано на 70%. У решті областей планують дозаповнити до кінця лютого.

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Він закликав також усіх охочих, особливо в прикордонних областях, долучатися до місцевих підрозділів тероборони через загрозу російського нападу.

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