Костяк подразделений терробороны уже сформирован, оружия достаточно – командующий

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений терробороны уже сформирован, и в настоящее время стрелкового оружия и боеприпасов хватает.

Источник: интервью Галушкина новостному агентству "Укринформ"

Прямая речь Галушкина: "Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформированное в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8. Эти батальоны тоже сформированы, сейчас идет процесс комплектования.

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Прямая речь журналиста: "А какая ситуация с обеспечением терробороны вооружением?"

Прямая речь Галушкина: "Ну вот как раз стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее."

Детали: Командующий добавил, что основное внимание уделяют 13 областям, граничащим с Россией и Беларусью. В этих областях личный состав уже сформирован на 70%. В остальных областях планируют дозаполнить до конца февраля.

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Он призвал всех желающих, особенно в приграничных областях, присоединяться к местным подразделениям терробороны из-за угрозы российского нападения.

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