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Костяк подразделений терробороны уже сформирован, оружия достаточно – командующий

Четверг, 20 января 2022, 19:37
Костяк подразделений терробороны уже сформирован, оружия достаточно – командующий
Юрий Галушкин. Фото: пресс-служба Минобороны

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений терробороны уже сформирован, и в настоящее время стрелкового оружия и боеприпасов хватает.

Источник: интервью Галушкина новостному агентству "Укринформ"

Прямая речь Галушкина: "Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформированное в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8. Эти батальоны тоже сформированы, сейчас идет процесс комплектования.

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Прямая речь журналиста: "А какая ситуация с обеспечением терробороны вооружением?"

Прямая речь Галушкина: "Ну вот как раз стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее."

Детали: Командующий добавил, что основное внимание уделяют 13 областям, граничащим с Россией и Беларусью. В этих областях личный состав уже сформирован на 70%. В остальных областях планируют дозаполнить до конца февраля.

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Он призвал всех желающих, особенно в приграничных областях, присоединяться к местным подразделениям терробороны из-за угрозы российского нападения.

Предыстория:

  • В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил терробороны ВСУ.
  • В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений терробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Темы: армияВооруженные силыграницаРосcиявойна
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