Війна на Донбасі: Окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів

20 січня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в напрямку Катеринівки - з протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.