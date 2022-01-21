Війна на Донбасі: Окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів
П'ятниця, 21 січня 2022, 06:15
20 січня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема в бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в напрямку Катеринівки - з протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
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Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.
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Українська правда