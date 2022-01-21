Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Війна на Донбасі: Окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів

П'ятниця, 21 січня 2022, 07:15
ФОТО: GETTY IMAGES

20 січня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в  бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в  напрямку Катеринівки -  з протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки -  з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Усі новини...
війна
Олексій Мочанов: Жити весь час в очікуванні танків не можна
Байден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії
Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США
Останні новини
20:13
У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – секретар РНБО
20:11
У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України
20:05
Атака на держсайти: до всіх відомств хочуть приставити офіцера з кіберзахисту
20:00
Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати
19:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"
19:47
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
19:41
Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"
19:29
Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
Усі новини...