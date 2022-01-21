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Війна на Донбасі: Окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів

П'ятниця, 21 січня 2022, 06:15
Війна на Донбасі: Окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів
ФОТО: GETTY IMAGES

20 січня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в  бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в  напрямку Катеринівки -  з протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки -  з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

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Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
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