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Война на Донбассе: Оккупанты стреляли около четырех населенных пунктов

Пятница, 21 января 2022, 07:15
ФОТО: GETTY IMAGES

20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на Донбассе


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