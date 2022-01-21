Война на Донбассе: Оккупанты стреляли около четырех населенных пунктов
Пятница, 21 января 2022, 06:15
20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Реклама:
Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда