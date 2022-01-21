Россия перебрасывает в Беларусь два дивизиона ЗРК С-400

Россия направляет в Беларусь два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" – они будут задействованы в совместных учениях в начале февраля.

Источник: Миноброны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф" ВВО, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы в Хабаровском крае.

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Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом – на железнодорожном транспорте и своим ходом – на незнакомые полигоны Республики Беларусь".

Детали: После прибытия в Беларусь российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Сообщается, что учения пройдут в два этапа.

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На первом (до 9 февраля) на территорию Беларуси перебросят войска, проверят их готовность и способности выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси.

В ходе второго этапа (с 10 по 20 февраля) проведут совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого "будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси.

Планируется также задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Что было раньше: 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных Сил России для участия в военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

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