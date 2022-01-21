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Голова Держдуми про "визнання" ОРДЛО: Потрібно "забезпечити безпеку наших громадян"

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:28
Голова Держдуми про визнання ОРДЛО: Потрібно забезпечити безпеку наших громадян
В'ячеслав Володін, фото з сайту Держдуми РФ - duma.gov.ru

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін намагається виправдати ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО. 

Джерело: Telegram В'ячеслава Володіна

Деталі: Володін відреагував на прохання журналістів прокоментувати проєкт постанови Держдуми про звернення до президента Росії Володимира Путіна "про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки" за ініціативою депутатів КПРФ.

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Голова Держдуми зазначив, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проект, а депутатів "Єдиної Росії" давно "турбує питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території ДНР та ЛНР".

Пряма мова Володіна: "Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне.

У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками – розглянути питання на Раді Державної Думи.

ВІДЕО ДНЯ

Ми бачимо ігнорування Мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити.

Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у ДНР та ЛНР необхідно шукати".

Цьому передувало: 19 січня депутати КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до Путіна щодо необхідності визнання державності т.зв. "ЛНР" та "ДНР" та закликали до переговорів із їхніми ватажками для "створення правової основи міждержавних відносин".

Нагадаємо: Росія давно видає жителям окупованої частини Донбасу російські паспорти, але офіційне "визнання" їх як "республік" ініційовано на тлі зростання загрози нового, відкритого вторгнення РФ в Україну.

Україна не визнає "самостійність" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які в Росії називають "ДНР" та "ЛНР", вважає їх терористичними організаціями та поплічниками РФ в окупації.

Україна шукає захисту у країн НАТО та західних партнерів, а Росія використовує це як виправдання своєї агресії проти України.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяОРДЛОДНРЛНРвійна
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