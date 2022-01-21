Глава Госдумы о "признании" ОРДЛО: Надо "обеспечить безопасность наших граждан"

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.

Источник: Telegram Вячеслава Володина

Детали: Володин отреагировал на просьбы журналистов прокомментировать проект постановления Госдумы об обращении к президенту России Владимиру Путину "о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" по инициативе депутатов КПРФ.

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Глава Госдумы отметил, что фракция "Справедливая Россия – За правду" готова поддержать проект, а депутатов "Единой России" давно "беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР".

Прямая речь Володина: "Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный.

В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы.

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Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить.

Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать".

Этому предшествовало: 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания государственности т.н. "ЛНР" и "ДНР" и призвали к переговорам с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".

Напомним: Россия давно выдает жителям оккупированной части Донбасса российские паспорта, но официальное "признание" их как "республик" инициировано на фоне растущей угрозы нового, открытого вторжения РФ в Украину.

Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в Россия называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации.

Украина ищет защиты у стран НАТО и западных партнеров, Россия же использует это как оправдание своей агрессии против Украины.