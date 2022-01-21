Лукашенко заявив, що кордон з Україною "треба надійно захистити на випадок неадекватності її влади"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон із Україною "треба надійно захистити на випадок неадекватності її керівництва".

Джерело: Лукашенко на нараді щодо зміцнення військової безпеки Білорусі, передає 21 січня держінформагентство БелТА

Пряма мова: "З болем у серці ми спостерігаємо все те, що коїться в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім керуванням, поводиться часом непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок - непередбачуваність, неадекватність, - і на випадок, не дай боже, військових дій нам треба визначатися.

Майже півтори тисячі кілометрів південного кордону Білорусі та України – це чимала довжина. Чого б нам не вартувало, нам треба не просто бачити, що відбуватиметься і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити".

Деталі: У своїй промові Лукашенко неодноразово вжив тези російської пропаганди на кшталт "знищення єдиного кореня в душах українців", "марші вулицями Києва молодчиків з фашистською свастикою" тощо.

Пряма мова: "Нам треба спрогнозувати ситуацію на майбутнє: що буде завтра і післязавтра. Тому э мудра приказка "Хочеш миру - готуйся до війни". Жорстока, але така чоловіча. Ми повинні робити все для того, щоб нас не могли застати зненацька, і щоб у потрібний момент ми могли відповісти. Абсолютно переконаний, що ви люди в погонах знаєте, що треба робити, щоб захистити нашу землю".

Чому це важливо: Лукашенко, який очолює Білорусь понад 27 років, який фальсифікував вибори президента в 2020 році, нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.

Служба безпеки України наголосила на маніпулятивності і провокативності заяви самопроголошеного президента Білорусі про нібито нарощування українського військового контингенту біля кордонів цієї країни.

При цьому Лукашенко створив мігрантську кризу на кордоні з країнами Балтії та Польщею. Україна посилила захист кордону з Білоруссю, щоб запобігти варіанту подібних провокацій з мігрантами на власному кордоні. Там триває спецоперація "Полісся".