Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо надежно защитить на случай неадекватности ее властей"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо надежно защитить на случай неадекватности ее руководства".

Источник: Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси, передает 21 января госинформагентство БелТА

Прямая речь: "С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться.

Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить".

Детали: В своей речи Лукашенко перечислил тезисы российской пропаганды об "уничтожении единых корней в душах украинцев", "маршах улицами Киева молодчиков с фашистской свастикой" и т.п.

Прямая речь: "Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка "Хочешь мира - готовься к войне". Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю".

Почему это важно: Возглавляющий Беларусь более 27 лет, фальсифицировавший выборы президента в 2020 году, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

Служба безопасности Украины отметила манипулятивность и провокативность заявления самопровозглашенного президента Беларуси о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

При этом Лукашенко создал мигрантский кризис на границе со странами Балтии и Польшей. Украина усилила защиту границы с Беларусью, чтобы предотвратить вариант подобных провокаций с мигрантами на собственной границе. Там продолжается спецоперация "Полесье".