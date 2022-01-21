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Адвокати Порошенка оскаржили арешт його майна

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:44
Адвокати Порошенка оскаржили арешт його майна

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя

Пряма мова Голованя: "Рішення про арешт майна вже оскаржене. Оскаржене не тільки нами як захисниками Петра Порошенка, а і тими юридичними особами на майно яких незаконно було накладено арешт…

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Там були юридичні особи до яких Петро Порошенко жодного відношення не має…

Судове засідання, наскільки я пам’ятаю, призначене на 3 лютого".

Деталі: За словами Голованя, деякі юридичні особи ще не повідомленні про арешт майна, але коли їм стане відомо, вони також будуть подавати апеляцію.

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Зокрема, йдеться про активи, що займаються ретрансляцією телеканалів, частки яких Порошенко передав восени 2021 року.

Також, за словами адвоката, у переліку були юрособи до яких Порошенко має відношення, але не є власником цих активів.

Адвокат заявив, що в ухвалі суду також не має інформації про те, чи може Порошенко користуватися арештованим майном.

Захисник пояснив, що за законом арештованим майном може бути заборонено користуватися, а може бути і дозволено, але це має бути відображено в ухвалі. Водночас, у випадку Порошенка, цієї інформації немає у рішенні суду.

Наразі Порошенко користується тим майном, яким він володіє.

Передісторія:

  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.
  • Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.
  • Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Порошенкосуд
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