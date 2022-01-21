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Адвокати Порошенка оскаржили арешт його майна

П'ятниця, 21 січня 2022, 12:44

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя

Пряма мова Голованя: "Рішення про арешт майна вже оскаржене. Оскаржене не тільки нами як захисниками Петра Порошенка, а і тими юридичними особами на майно яких незаконно було накладено арешт…

Там були юридичні особи до яких Петро Порошенко жодного відношення не має…

Судове засідання, наскільки я пам’ятаю, призначене на 3 лютого".

Деталі: За словами Голованя, деякі юридичні особи ще не повідомленні про арешт майна, але коли їм стане відомо, вони також будуть подавати апеляцію.

Зокрема, йдеться про активи, що займаються ретрансляцією телеканалів, частки яких Порошенко передав восени 2021 року.

Також, за словами адвоката, у переліку були юрособи до яких Порошенко має відношення, але не є власником цих активів.

Адвокат заявив, що в ухвалі суду також не має інформації про те, чи може Порошенко користуватися арештованим майном.

Захисник пояснив, що за законом арештованим майном може бути заборонено користуватися, а може бути і дозволено, але це має бути відображено в ухвалі. Водночас, у випадку Порошенка, цієї інформації немає у рішенні суду.

Наразі Порошенко користується тим майном, яким він володіє.

Передісторія:

  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.
  • Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.
  • Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Порошенкосуд
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