Адвокаты Порошенко обжаловали арест его имущества
Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.
Источник: брифинг адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя
Прямая речь Голованя: "Решение об аресте имущества уже обжаловано. Обжаловано не только нами как защитниками Петра Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест…
Там были юридические лица, к которым Петр Порошенко никакого отношения не имеет…
Судебное заседание, насколько я помню, назначено на 3 февраля".
Детали: По словам Голованя, некоторые юридические лица еще не уведомлены об аресте имущества, но когда им станет известно, они также будут подавать апелляцию.
В частности, речь идет об активах, занимающихся ретрансляцией телеканалов, части которых Порошенко передал осенью 2021 года.
Также, по словам адвоката, в перечне были юрлица, к которым Порошенко имеет отношение, но не является владельцем этих активов.
Адвокат заявил, что в определении суда также нет информации о том, может ли Порошенко пользоваться арестованным имуществом.
Защитник пояснил, что по закону арестованным имуществом может быть запрещено пользоваться, а может быть и разрешено, но это должно быть отражено в решении суда. В то же время, в случае Порошенко, этой информации нет в решении.
Сейчас Порошенко пользуется тем имуществом, которым он владеет.
Напомним:
- Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко по делу о государственной измене.
- Источники в команде Порошенко рассказали УП, что арестованы все принадлежащие ему земельные участки, юридические лица (банк, заводы и т.п.), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, арестованы банковские счета и корпоративные доли.
- Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества Порошенко.