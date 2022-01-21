Адвокаты Порошенко обжаловали арест его имущества

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.

Источник: брифинг адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя

Прямая речь Голованя: "Решение об аресте имущества уже обжаловано. Обжаловано не только нами как защитниками Петра Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест…

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Там были юридические лица, к которым Петр Порошенко никакого отношения не имеет…

Судебное заседание, насколько я помню, назначено на 3 февраля".

Детали: По словам Голованя, некоторые юридические лица еще не уведомлены об аресте имущества, но когда им станет известно, они также будут подавать апелляцию.

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В частности, речь идет об активах, занимающихся ретрансляцией телеканалов, части которых Порошенко передал осенью 2021 года.

Также, по словам адвоката, в перечне были юрлица, к которым Порошенко имеет отношение, но не является владельцем этих активов.

Адвокат заявил, что в определении суда также нет информации о том, может ли Порошенко пользоваться арестованным имуществом.

Защитник пояснил, что по закону арестованным имуществом может быть запрещено пользоваться, а может быть и разрешено, но это должно быть отражено в решении суда. В то же время, в случае Порошенко, этой информации нет в решении.

Сейчас Порошенко пользуется тем имуществом, которым он владеет.

Напомним: