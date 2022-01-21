Знову "замінували" всі школи Львова: йде евакуація

21 січня знову надійшло повідомлення про мінування усіх шкіл Львова. Учнів евакуйовують на вулицю.

Джерело: Львівська міськрада на своєму сайті

Пряма мова глави управління освіти міста Лесі Васюти: "Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів".

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Передісторія: 12 січня у Львові відбувалося те саме – надійшли повідомлення про мінування всіх шкіл. Усі виявилися брехливими.

СБУ з'ясувала, що українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ.