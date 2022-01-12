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У Львові та Черкасах припинили навчання в усіх школах через "мінування" 

Середа, 12 січня 2022, 13:47
Ілюстративне Фото: Радіо Свобода

У Львові та Черкасах призупиняли навчання в усіх школах міста через повідомлення до поліції про "мінування".

Джерело: поліція Львівської області, сайт Львівської міської ради з коментарем керівниці управління освіти Лесі Васюти, пресслужба поліції Черкаської області

Пряма мова Васюти: "Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади".

Деталі: В усіх навчальних закладах Львова та Черкасах поліцейські з кінологами та вибухотехніками обстежили приміщення й прилеглі території. Жодних підозрілих предметів чи вибухівки не знайшли.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про "мінування". За фактом хибного виклику про мінування розпочали кримінальне провадження.

Передісторія:

  • 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
  • На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
  • 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.

Українська правда
Теми: Львівполіціядіти


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