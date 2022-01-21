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Снова "заминировали" все школы Львова: идет эвакуация

Пятница, 21 января 2022, 13:07
фото Getty Images

21 января снова поступило сообщение о минировании всех школ Львова. Учеников эвакуируют на улицу.

Источник: Львовский горсовет на своем сайте

Прямая речь главы управления образования города Леси Васюты: "Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения – на этажах, внутри и снаружи – соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов".

Предыстория: 12 января во Львове происходило то же самое – поступили сообщения о минировании всех школ. Все оказались лживыми.

СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирования" через телеграм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.

Украинская правда
Темы: Львовминированиеобразование


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