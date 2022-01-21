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Росія стягнула ще понад 100 одиниць техніки в ОРДЛО – Генштаб

П'ятниця, 21 січня 2022, 12:31
Росія стягнула ще понад 100 одиниць техніки в ОРДЛО – Генштаб
Міноборони

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей упродовж доби 20 січня зафіксоване розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

Джерело: Генштаб Міноборони

Деталі: Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу" ("ДНР"), всього розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них:

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  • з порушенням лінії відведення в районі Бойківське (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (1 одиниця);
  • з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);
  • військова присутність в зоні безпеки в районі Бойківське (67 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу" ("ЛНР"), всього розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них:

  • з порушенням лінії відведення в районі Берегове (23 км від лінії зіткнення) – міномет (1 одиниця);
  • з порушенням районів зберігання в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (14 одиниць); самохідні гаубиці (10 одиниць); буксирувана артилерія невстановленого типу (12 одиниць);
  • військова присутність в зоні безпеки в районі Мирне (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (51 одиниця).

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

Українська правда
Теми: РосіяОРДЛОвійнаДонбас
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