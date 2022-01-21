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Россия стянула еще более 100 единиц техники в ОРДЛО – Генштаб

Пятница, 21 января 2022, 13:31
минобороны

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за сутки 20 января зафиксировано размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Источник: Генштаб Минобороны

Детали: В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" ("ДНР"), всего размещено вооружения и военной техники 13 единиц, из них:

  • с нарушением линии отвода в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (1 единица);
  • с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);
  • военное присутствие в зоне безопасности в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" ("ЛНР"), всего размещено вооружения и военной техники 88 единиц, из них:

  • с нарушением линии отвода в районе Берегово (23 км от линии столкновения) – миномет (1 единица);
  • с нарушением районов хранения в районе МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (14 единиц); самоходные гаубицы (10 единиц); буксируемая артиллерия неустановленного типа (12 единиц);
  • военное присутствие в зоне безопасности в районе Мирное (28 км от линии столкновения) – ББМ (51 единица).

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что вторжение РФ может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения и это будет началом крупномасштабной войны. 

Украинская правда
Темы: РосcияОРДЛОвойнаДонбасс


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