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Кличко поділився враженнями від свого "Омікрону": Він підступний

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:25
Кличко поділився враженнями від свого Омікрону: Він підступний
Віталій Кличко, фото з його фейсбук-сторінки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вдруге одужав від COVID-19, а також розповів, в чому підступність штаму "Омікрон".

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури…

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Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим".

Деталі: Кличко радить при появі таких симптомів не баритися і зробити швидкий тест.

Він розповів, що минулими вихідними зробив такий тест вдома і, оскільки має два щеплення, вилікувався вже у п'ятницю.

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Мер Києва показав дві свої довідки про тестування.

 

Передісторія: 17 січня Кличко повідомив, що уже вдруге захворів на коронавірус та пішов на самоізоляцію.

Українська правда
Теми: Віталій Кличкокоронавірус
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