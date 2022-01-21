Кличко поділився враженнями від свого "Омікрону": Він підступний

Віталій Кличко, фото з його фейсбук-сторінки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вдруге одужав від COVID-19, а також розповів, в чому підступність штаму "Омікрон".

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури…

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Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим".

Деталі: Кличко радить при появі таких симптомів не баритися і зробити швидкий тест.

Він розповів, що минулими вихідними зробив такий тест вдома і, оскільки має два щеплення, вилікувався вже у п'ятницю.

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Мер Києва показав дві свої довідки про тестування.

Передісторія: 17 січня Кличко повідомив, що уже вдруге захворів на коронавірус та пішов на самоізоляцію.