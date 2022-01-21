Кличко поделился впечатлениями от своего "Омикрона": Он коварен
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во второй раз выздоровел после COVID-19, а также рассказал, в чем коварство штамма "Омикрон".
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь: "Друзья! Получил негативный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры...
Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным".
Детали: Кличко советует при появлении таких симптомов не медлить и сделать быстрый тест.
Он рассказал, что в минувшие выходные сделал такой тест дома и, поскольку имеет две прививки, вылечился уже в пятницу.
Мэр Киева показал две свои справки о тестировании.
Предыстория: 17 января Кличко сообщил, что уже второй раз заболел коронавирусом и пошел на самоизоляцию.