Кличко поделился впечатлениями от своего "Омикрона": Он коварен

Виталий Кличко, фото с его фейсбук-страницы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во второй раз выздоровел после COVID-19, а также рассказал, в чем коварство штамма "Омикрон".

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Получил негативный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры...

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Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным".

Детали: Кличко советует при появлении таких симптомов не медлить и сделать быстрый тест.

Он рассказал, что в минувшие выходные сделал такой тест дома и, поскольку имеет две прививки, вылечился уже в пятницу.

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Мэр Киева показал две свои справки о тестировании.

Предыстория: 17 января Кличко сообщил, что уже второй раз заболел коронавирусом и пошел на самоизоляцию.