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Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українцям: Це Зеленський виганяє російськомовних

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:35
Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українцям: Це Зеленський виганяє російськомовних
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що офіційні особи Росії ніколи не погрожували народові України.

Джерело: брифінг Лаврова після завершення переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Пряма мова: "Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, аналізом наших позицій про те, що Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу.

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Президент Зеленський, якого взяли під своє крило наші західні колеги, опікуються ним, заохочуючи на будь-які витівки, заявив публічно, що якщо хтось почувається росіянином з громадян України, то нехай він забирається в Росію, а тих, хто на Донбасі протистоїть київському режиму, він назвав не людьми, а особинами.

Тому, хто кому загрожує, і в що ці погрози виллються, - це велике питання.

Ми не виключаємо, то вся ця істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, вона спрямована, аби якщо не спровокувати якихось силових дій на Донбасі, то як мінімум, щоб прикрити лінію Києва на повний саботаж Мінських домовленостей.

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Деталі: Лавров заявив, що він із Блінкеном обговорював Україну.

За його словами, зустріч завершилася домовленістю про те, що наступного тижня США надасть РФ письмові відповіді на всі пропозиції.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі.

При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Лавров постійно повторює тезу про те, що в Україні триває "внутрішньоукраїнський конфлікт" та не визнає присутності військових РФ на Донбасі. 

Передісторія: 

  • 14 січня США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.
  • 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Українська правда
Теми: ЛавровРосіяУкраїнавійнаСША
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