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Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинцам: Это Зеленский ущемляет русскоязычных

Пятница, 21 января 2022, 14:35
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины. 

Источник: брифинг Лаврова после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Прямая речь: "Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций о том, что Россия нигде никогда ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.

Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в России, а тех, кто на Донбассе протистоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями.

Поэтому, кто кому угрожает, и во что эти угрозы выльются, - это большой вопрос.  

Мы не исключаем, то вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена, чтобы если не спровоцировать какие-то силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию Киева на полный саботаж Минских договоренностей.

Детали: Лавров заявил, что он с Блинкеном обсуждал Украину.

По его словам, встреча завершилась договоренностью о том, что на следующей недели США предоставит РФ письменные ответы на все предложения.

Почему это важно: Россия 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

При этом страна, руководимая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Лавров постоянно повторяет тезис о том, что в Украине продолжается "внутриукраинский конфликт" и не признает присутствие военных РФ на Донбассе.

Предыстория: 

  • 14 января США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 
  • 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Украинская правда
Темы: ЛавровРосcияУкраинавойнаСША


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