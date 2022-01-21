Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинцам: Это Зеленский ущемляет русскоязычных

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины.

Источник: брифинг Лаврова после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Прямая речь: "Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций о том, что Россия нигде никогда ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.

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Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в России, а тех, кто на Донбассе протистоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями.

Поэтому, кто кому угрожает, и во что эти угрозы выльются, - это большой вопрос.

Мы не исключаем, то вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена, чтобы если не спровоцировать какие-то силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию Киева на полный саботаж Минских договоренностей.

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Детали: Лавров заявил, что он с Блинкеном обсуждал Украину.

По его словам, встреча завершилась договоренностью о том, что на следующей недели США предоставит РФ письменные ответы на все предложения.

Почему это важно: Россия 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

При этом страна, руководимая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Лавров постоянно повторяет тезис о том, что в Украине продолжается "внутриукраинский конфликт" и не признает присутствие военных РФ на Донбассе.

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