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Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинцам: Это Зеленский ущемляет русскоязычных

Пятница, 21 января 2022, 13:35
Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинцам: Это Зеленский ущемляет русскоязычных
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины. 

Источник: брифинг Лаврова после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Прямая речь: "Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций о том, что Россия нигде никогда ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.

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Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в России, а тех, кто на Донбассе протистоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями.

Поэтому, кто кому угрожает, и во что эти угрозы выльются, - это большой вопрос.  

Мы не исключаем, то вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена, чтобы если не спровоцировать какие-то силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию Киева на полный саботаж Минских договоренностей.

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Детали: Лавров заявил, что он с Блинкеном обсуждал Украину.

По его словам, встреча завершилась договоренностью о том, что на следующей недели США предоставит РФ письменные ответы на все предложения.

Почему это важно: Россия 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

При этом страна, руководимая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Лавров постоянно повторяет тезис о том, что в Украине продолжается "внутриукраинский конфликт" и не признает присутствие военных РФ на Донбассе.

Предыстория: 

  • 14 января США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 
  • 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Украинская правда
Темы: ЛавровРосcияУкраинавойнаСША
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