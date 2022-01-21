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Терехов на слова Зеленського: Харків був і буде українським

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:43
Ігор Терехов. Фото з Telegram

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці.

Джерело: Ігор Терехов у Telegram, відео "Радіо Свобода"

Пряма мова Терехова: "Шановні харків'яни! Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянами єдиної та неподільної України. І будь-хто, хто посягне захопити Харків, має розуміти – на захист свого улюбленого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці".

Деталі: Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

Терехов додав, що розуміє, що "заклики зберігати спокій часто мають зворотний ефект", але заявив, що "підстав для занепокоєння немає, і Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом".

"Все буде Харків і все буде Україна!", – підсумував мер міста.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, і це буде початком великомасштабної війни.

Передісторія: 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Українська правда
Теми: ХарківРосія
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