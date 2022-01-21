Терехов на слова Зеленского: Харьков был и будет украинским

Харьковский городской глава Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что на защиту своего города встанут не только харьковчане, но и все украинцы.

Источник: Игорь Терехов в Telegram, видео "Радио Свобода"

Прямая речь Терехова: "Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы".

Детали: Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".



Терехов добавил, что понимает, что "призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект", но заявил, что "поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом".

"Все будет Харьков и все будет Украина!", – подытожил мэр города.

Что было раньше: Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения и это будет началом крупномасштабной войны.

Предыстория: