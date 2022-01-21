Наступного тижня МОЗ планує зареєструвати інноваційні ліки проти коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що наступного тижня планують завершити державну реєстрацію медичного препарату "Молнупіравір" та уможливить надходження перших доз до України.

Джерело: Ляшко в коментарі журналістці "Української правди"

Пряма мова Ляшка: "Наступного тижня ми очікуємо на державну реєстрацію препарату.

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Ми законтрактували 300 тисяч доз, і після реєстрації очікуємо на першу поставку".

Довідково: "Молнупіравір" (Molnupiravir) – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби.

Велика Британія, США, ЄС уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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Молнупіравір – це пігулки, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати

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