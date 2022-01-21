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На следующей неделе Минздрав планирует зарегистрировать инновационные лекарства против коронавируса

Пятница, 21 января 2022, 19:35
На следующей неделе Минздрав планирует зарегистрировать инновационные лекарства против коронавируса
Партия препаратов в италийской больнице. Фото: getty images

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе планируют завершить государственную регистрацию медицинского препарата "Молнупиравир" и начать принимать поставки первых доз в Украину.

Источник: Ляшко в комментарии журналистке "Украинской правды"

Прямая речь Ляшко: "На следующей неделе мы ожидаем государственной регистрации препарата.

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Мы законтрактовали 300 тысяч доз, и после регистрации ожидаем первой поставки".

Справка: "Молнупиравир" (Molnupiravir) – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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Молнупиравир – это таблетки, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.

Предыстория: 

  • 17 декабря в Минздраве сообщили, что оформили закупку 300 тысяч курсов препарата "Молнупиравир". Производитель Merck в начале января заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом "Омикрон". Однако в ноябре сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала.
  • Перед этим в министерстве отчитались о закупке "Паксловид", предназначенного для пациентов на амбулаторном лечении. Pfizer, производящий эти таблетки, утверждает, что они уменьшают риск госпитализации и смерти от COVID-19 на 89%.

Екатерина Хорощак, Денис Карловский, УП
Темы: коронавирусМинздравCovid-2019лекарстваЛяшко Виктор
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