На следующей неделе Минздрав планирует зарегистрировать инновационные лекарства против коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе планируют завершить государственную регистрацию медицинского препарата "Молнупиравир" и начать принимать поставки первых доз в Украину.

Источник: Ляшко в комментарии журналистке "Украинской правды"

Прямая речь Ляшко: "На следующей неделе мы ожидаем государственной регистрации препарата.

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Мы законтрактовали 300 тысяч доз, и после регистрации ожидаем первой поставки".

Справка: "Молнупиравир" (Molnupiravir) – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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Молнупиравир – это таблетки, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.

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