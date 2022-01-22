Добу на Донбасі зберігалася "тиша"

Протягом минулої доби 21 січня на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС в Facebook

Деталі: Крім того, зазначається, що станом на 7 ранку 22 січня окупанти також не порушували режиму "тиші".

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Нагадаємо: 20 січня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків: в бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в напрямку Катеринівки - з протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки - з ручних та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.