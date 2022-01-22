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Сутки на Донбассе сохранялась "тишина"

Суббота, 22 января 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

За прошедшие сутки 21 января на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Кроме того, отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 января оккупанты также не нарушали режим "тишины".

Напомним: 20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков: в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна


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