Волна Covid нарастает: почти 22,5 тысяч новых случаев

За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 случая коронавируса, умерли 136 больных, выздоровели 4610 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы за сутки 2 608 человек.

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Среди новых больных – 2838 ребенка и 535 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (3293), а также Ивано-Франковской (2284).

Больше всего летальных исходов – в Киеве (13), а также во Львовской (12) и Харьковской (11) областях.

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Кроме того, 91 310 человек вакцинировано против Covid за сутки. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

Что предшествовало: За сутки 20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни, 2 226 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него, 150 больных умерли.

19 января в Украине было выявлено 18 479 случаев коронавирусной болезни и 131 летальный случай Covid-19.

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