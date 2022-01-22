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У Києві зростає захворюваність на Covid

Субота, 22 січня 2022, 12:12
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 21 січня у Києві виявили 1744 випадки коронавірусу, померли 13 хворих, одужало 476 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 46 хворих на коронавірус і 142 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (371), Деснянському (265) та в Дніпровському (190) районах.

Серед нових хворих – 970 жінок віком від 18 до 90 років, 571 чоловік віком від 18 до 86 років, 92 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 111 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед померлих – 9 жінок від 69 до 90 років і 4 чоловіки від 53 до 81 року.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 352 201 випадок коронавірусу, померло 8426 хворих, одужало 330 506 осіб.

Що передувало: За добу 20 січня у Києві виявили 1 552 нових хворих на коронавірус, 12 людей померли.

19 січня у столиці зафіксували 1 409 нових випадків коронавірусу, 12 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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