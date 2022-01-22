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В Киеве растет заболеваемость Covid

Суббота, 22 января 2022, 11:12
В Киеве растет заболеваемость Covid
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 21 января в Киеве обнаружили 1744 случая коронавируса, умерли 13 больных, выздоровели 476 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 46 больных коронавирусом и 142 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (371), Деснянском (265) и в Днепровском (190) районах.

Среди новых больных – 970 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 571 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет, 92 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 111 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди умерших – 9 женщин от 69 до 90 лет и 4 мужчин от 53 до 81 года.

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Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 352 201 случай коронавируса, умерли 8426 больных, выздоровели 330 506 человек.

Что предшествовало: За сутки 20 января в Киеве обнаружили 1 552 новых больных коронавирусом, 12 человек умерли.

19 января в столице зафиксировали 1 409 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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