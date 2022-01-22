Через зброю та "неукраїнський" Крим: посла Німеччини викликали до МЗС України

Посла Німеччини Анку Фельдгузен викликали до МЗС України.

Джерело: коментар відомства

Дослівно: "До Міністерства закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен. Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО".

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві додали, що послу висловили "глибоке розчарування" з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

Офіційний Київ сподівається на подальшу більш продуктивну позицію ФРН у підтримці України, зокрема у "питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення".

Передісторія: Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Після розголосу у ЗМІ Шьонбах заявив, що його слова про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією Німеччини.