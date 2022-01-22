Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за оружия и "неукраинского" Крыма: посла Германии вызвали в МИД Украины

Суббота, 22 января 2022, 19:38
Анка Фельдгузен, фото Ukrinform/Getty Images

Посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины.

Источник: комментарий ведомства

Дословно: "В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечено на категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав нашего государства, и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО".

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что послу выразили "глубокое разочарование" по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Официальный Киев надеется на дальнейшую более продуктивную позицию ФРГ в поддержке Украины, в частности, в "вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения".

Предыстория: Командующий ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

После огласки Шенбах заявил, что его слова об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Германии.

Темы: дипломатические отношенияГерманияКрыморужие


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

фото, видеоМитингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом

фотоСБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

фото, видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

"Покраснела" еще одна область

Все новости...
дипломатические отношения
США сообщили Украине о планах эвакуировать семьи дипломатов на следующей неделе – CNN
Зеленский назначил заместителя Резникова послом
США думают над эвакуацией из Украины членов семей дипломатов – Bloomberg
Последние новости
17:26
Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка
17:22
Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины
17:20
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило
17:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
17:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
17:07
В Украине могут ввести ответственность за продажу и покупку научных работ
17:03
видеоСтреляли вверх: Под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки
17:02
Нацбанк может в марте повысить учетную ставку до 11% годовых
16:28
ЕС остается расколотым в вопросе санкций за нападение России на Украину – СМИ
16:27
"Нафтогаз" может в скором времени начать импорт газа – министр
Все новости...