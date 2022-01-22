Из-за оружия и "неукраинского" Крыма: посла Германии вызвали в МИД Украины

Посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины.

Источник: комментарий ведомства

Дословно: "В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечено на категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав нашего государства, и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО".

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Детали: Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что послу выразили "глубокое разочарование" по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Официальный Киев надеется на дальнейшую более продуктивную позицию ФРГ в поддержке Украины, в частности, в "вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения".

Предыстория: Командующий ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

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После огласки Шенбах заявил, что его слова об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Германии.