Відтепер ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"

У застосунку "Дія" з 22 січня фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи передплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно – у кілька кліків у застосунку Дія"

Деталі: Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:

У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації

Ввести суму доходу за рік та контактні дані

Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)

Підписати декларацію Дія.Підписом.

Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:

У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації

Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.

Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок

Відредагувати дані та суми в декларації

Підписати декларацію Дія.Підписом.

Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.