Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відтепер ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"

Субота, 22 січня 2022, 19:23
Відтепер ФОПи можуть подати декларацію у Дії
"Дія", фото unn.com.ua

У застосунку "Дія" з 22 січня фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи передплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно – у кілька кліків у застосунку Дія"

Реклама:

Деталі: Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:

  • У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
  • Ввести суму доходу за рік та контактні дані
  • Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)
  • Підписати декларацію Дія.Підписом.

Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:

  • У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
  • Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.
  • Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок
  • Відредагувати дані та суми в декларації
  • Підписати декларацію Дія.Підписом.

Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

ВІДЕО ДНЯ

Українська правда
Теми: податкиДія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
податки
Зеленський: Не можна прикривати несплату податків допомогою ЗСУ
Податки з прибутків: заморожені активи РФ уже зараз можуть працювати на Україну
Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: