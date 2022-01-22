Відтепер ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"
Субота, 22 січня 2022, 20:23
У застосунку "Дія" з 22 січня фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook
Пряма мова: "Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи передплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно – у кілька кліків у застосунку Дія"
Деталі: Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:
- У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
- Ввести суму доходу за рік та контактні дані
- Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)
- Підписати декларацію Дія.Підписом.
Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:
- У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
- Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.
- Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок
- Відредагувати дані та суми в декларації
- Підписати декларацію Дія.Підписом.
Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.
Українська правда