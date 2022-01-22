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Відтепер ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"

Субота, 22 січня 2022, 20:23
"Дія", фото unn.com.ua

У застосунку "Дія" з 22 січня фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи передплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно – у кілька кліків у застосунку Дія"

Деталі: Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:

  • У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
  • Ввести суму доходу за рік та контактні дані
  • Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)
  • Підписати декларацію Дія.Підписом.

Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:

  • У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
  • Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.
  • Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок
  • Відредагувати дані та суми в декларації
  • Підписати декларацію Дія.Підписом.

Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

Українська правда
Теми: податкиДія
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