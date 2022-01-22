Отныне ФЛП могут подать декларацию в приложении "Дія"
Суббота, 22 января 2022, 19:23
В приложении "Дія" с 22 января физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook
Прямая речь: "Раньше предпринимателям нужно было нанимать бухгалтера или подписываться на платный сервис, чтобы подать декларацию. Теперь это можно сделать онлайн и бесплатно – в несколько кликов в приложении "Дія".
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Детали: Чтобы подать декларацию, ФЛП 1 и 2 групп нужно:
- В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации
- Ввести сумму дохода за год и контактные данные
- "Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ (все данные и суммы редактируются)
- Подписать декларацию "Дія.Підпис".
Для подачи декларации ФЛП 3 группы нужно:
- В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации
- Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов – нужно внести сумму дохода всего за 4 квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев.
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о Едином социальном взносе
- Редактировать данные и суммы в декларации
- Подписать декларацию "Дія.Підпис"
Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля.
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Украинская правда