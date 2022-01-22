Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отныне ФЛП могут подать декларацию в приложении "Дія"

Суббота, 22 января 2022, 20:23
"Дія", фото unn.com.ua

В приложении "Дія" с 22 января физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Раньше предпринимателям нужно было нанимать бухгалтера или подписываться на платный сервис, чтобы подать декларацию. Теперь это можно сделать онлайн и бесплатно – в несколько кликов в приложении "Дія".

Детали: Чтобы подать декларацию, ФЛП 1 и 2 групп нужно:

  • В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации
  • Ввести сумму дохода за год и контактные данные
  • "Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ (все данные и суммы редактируются)
  • Подписать декларацию "Дія.Підпис".

Для подачи декларации ФЛП 3 группы нужно:

  • В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации
  • Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов – нужно внести сумму дохода всего за 4 квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев.
  • Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о Едином социальном взносе
  • Редактировать данные и суммы в декларации
  • Подписать декларацию "Дія.Підпис"

Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля.

Украинская правда
Темы: налогиДія


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

фото, видеоМитингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом

фотоСБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

фото, видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

"Покраснела" еще одна область

Все новости...
налоги
"АрселорМитталу" разблокировали счет для выплаты зарплат
С 1 января изменилось налогообложение сделок с недвижимостью: как именно
Для сельхозпроизводителей заработали новые налоговые правила
Последние новости
17:26
Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка
17:22
Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины
17:20
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило
17:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
17:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
17:07
В Украине могут ввести ответственность за продажу и покупку научных работ
17:03
видеоСтреляли вверх: Под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки
17:02
Нацбанк может в марте повысить учетную ставку до 11% годовых
16:28
ЕС остается расколотым в вопросе санкций за нападение России на Украину – СМИ
16:27
"Нафтогаз" может в скором времени начать импорт газа – министр
Все новости...