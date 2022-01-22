Отныне ФЛП могут подать декларацию в приложении "Дія"

В приложении "Дія" с 22 января физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Раньше предпринимателям нужно было нанимать бухгалтера или подписываться на платный сервис, чтобы подать декларацию. Теперь это можно сделать онлайн и бесплатно – в несколько кликов в приложении "Дія".

Детали: Чтобы подать декларацию, ФЛП 1 и 2 групп нужно:

В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации

Ввести сумму дохода за год и контактные данные

"Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ (все данные и суммы редактируются)

Подписать декларацию "Дія.Підпис".

Для подачи декларации ФЛП 3 группы нужно:

В приложении "Дія" выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации

Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов – нужно внести сумму дохода всего за 4 квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о Едином социальном взносе

Редактировать данные и суммы в декларации

Подписать декларацию "Дія.Підпис"

Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля.