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Українці вшанували пам'ять загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна

Субота, 22 січня 2022, 20:58
Українці вшанували пам'ять загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна
Сергій Нігоян на Майдані, фото із соцмереж

На Дніпропетровщині вшанували пам’ять Сергія Нігояна, який був одним серед перших загиблих на столичному Майдані під час Революції гідності у 2014 році.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Жалобні заходи відбулись на могилі в його рідному в селі Березнуватівка Солонянського району у 8 роковини його смерті.

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У вшануванні пам’яті взяли участь представники влади, громадськості, вчителі, односельці Нігояна. До могили поклали квіти, майданівця пом’янули хвилиною мовчання. Священник відслужив панахиду.

 

Раніше у середній школі, де навчався Нігоян, відкрили куточок його пам’яті. Частину експонатів, зокрема особисті речі Сергія, надали його батьки.

А цього року в Святовасилівській об’єднаній територіальній громаді, до якої тепер належить село Березнуватівка, заснували кубок з волейболу серед школярів на честь Сергія Нігояна.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Ще один майданівець, Роман Сеник, був смертельно поранений 22 січня 2014 року, він пішов з життя за кілька днів, 25 січня, у лікарні.

Нагадаємо:

  • У центрі Києва 22 січня відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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Теми: МайданЄвромайдан
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