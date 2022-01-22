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Українці вшанували пам'ять загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна

Субота, 22 січня 2022, 21:58
Сергій Нігоян на Майдані, фото із соцмереж

На Дніпропетровщині вшанували пам’ять Сергія Нігояна, який був одним серед перших загиблих на столичному Майдані під час Революції гідності у 2014 році.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Жалобні заходи відбулись на могилі в його рідному в селі Березнуватівка Солонянського району у 8 роковини його смерті.

У вшануванні пам’яті взяли участь представники влади, громадськості, вчителі, односельці Нігояна. До могили поклали квіти, майданівця пом’янули хвилиною мовчання. Священник відслужив панахиду.

 

Раніше у середній школі, де навчався Нігоян, відкрили куточок його пам’яті. Частину експонатів, зокрема особисті речі Сергія, надали його батьки.

А цього року в Святовасилівській об’єднаній територіальній громаді, до якої тепер належить село Березнуватівка, заснували кубок з волейболу серед школярів на честь Сергія Нігояна.

Передісторія: 20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Ще один майданівець, Роман Сеник, був смертельно поранений 22 січня 2014 року, він пішов з життя за кілька днів, 25 січня, у лікарні.

Нагадаємо:

  • У центрі Києва 22 січня відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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Теми: МайданЄвромайдан
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