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Украинцы почтили память погибшего во время Революции достоинства Сергея Нигояна

Суббота, 22 января 2022, 21:58
Сергей Нигоян на Майдане, фото из соцсетей

На Днепропетровщине почтили память Сергея Нигояна, который был одним из первых погибших на столичном Майдане во время Революции достоинства в 2014 году.

Источник: Радио Свобода

Детали: Траурные мероприятия прошли на могиле в его родном селе Березноватовка Солонянского района в 8 годовщину его смерти.

В чествовании памяти приняли участие представители власти, общественности, учителя, односельчане Нигояна. К могиле возложили цветы, майдановца помянули минутой молчания. Священник отслужил панихиду.

 

Ранее в средней школе, где учился Нигоян, был открыт уголок его памяти. Часть экспонатов, в том числе личные вещи Сергея, предоставили его родители.

В этом году в Святовасиловской объединенной территориальной общине, к которой теперь принадлежит село Березноватовка, основали кубок по волейболу среди школьников в честь Сергея Нигояна.

Предыстория: 20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьим шаром в сердце. Еще один майдановец, Роман Сеник, был смертельно ранен 22 января 2014 года, он ушел из жизни через несколько дней, 25 января, в больнице.

Напомним:

  • В центре Киева прошло шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни.

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Темы: МайданЕвромайдан


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