Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы почтили память погибшего во время Революции достоинства Сергея Нигояна

Суббота, 22 января 2022, 20:58
Украинцы почтили память погибшего во время Революции достоинства Сергея Нигояна
Сергей Нигоян на Майдане, фото из соцсетей

На Днепропетровщине почтили память Сергея Нигояна, который был одним из первых погибших на столичном Майдане во время Революции достоинства в 2014 году.

Источник: Радио Свобода

Детали: Траурные мероприятия прошли на могиле в его родном селе Березноватовка Солонянского района в 8 годовщину его смерти.

Реклама:

В чествовании памяти приняли участие представители власти, общественности, учителя, односельчане Нигояна. К могиле возложили цветы, майдановца помянули минутой молчания. Священник отслужил панихиду.

 

Ранее в средней школе, где учился Нигоян, был открыт уголок его памяти. Часть экспонатов, в том числе личные вещи Сергея, предоставили его родители.

В этом году в Святовасиловской объединенной территориальной общине, к которой теперь принадлежит село Березноватовка, основали кубок по волейболу среди школьников в честь Сергея Нигояна.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьим шаром в сердце. Еще один майдановец, Роман Сеник, был смертельно ранен 22 января 2014 года, он ушел из жизни через несколько дней, 25 января, в больнице.

Напомним:

  • В центре Киева прошло шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни.

Знать больше: Шины горят, лебеди летят. Старые автопокрышки как украинская национальная идея

Темы: МайданЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: