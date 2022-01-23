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Росія назвала "дезінформацією" заяву Британії про плани Кремля

Неділя, 23 січня 2022, 03:41
фото: РИА Новости

Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

Джерело: Интерфакс із посиланням на МЗС РФ

Дослівно МЗС Росії: "Розповсюджена МЗС Британії дезінформація – ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України".

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма".

Що передувало: Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Нагадаємо: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську території у разі, якщо Владімір Путін наважиться на широкомасштабний наступ.

Теми: РосіяБританія
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