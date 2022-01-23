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Россия назвала "дезинформацией" заявление Британии о планах Кремля

Воскресенье, 23 января 2022, 02:41
Россия назвала дезинформацией заявление Британии о планах Кремля
фото: РИА Новости

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Источник: Интерфакс со ссылкой на МИД РФ

Дословно МИД России: "Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины".

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"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Что предшествовало:Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

Напомним: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о готовности попросить Лондон о переброске войск на украинскую территорию в случае, если Владимир Путин решится на широкомасштабное наступление.

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Темы: РосcияВеликобритания
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