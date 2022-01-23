У Карпатах шукають чотирьох київських туристів

У суботу ввечері рятувальники отримали повідомлення про те, що в районі гори Гимба у Карпатах заблукали четверо столичних лижників.

Джерело: ДСНС у facebook

Дослівно: "Не встигли наші закарпатські рятувальники буквально 24 години тому віднайти двох столичних туристів, які заблукали в районі гори Гимба, як знову там само шукають заблукалих любителів адреналіну.

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О 20:50 до ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба під час катання на лижах зникли та не виходять на зв'язок четверо туристів, які ймовірно втратили орієнтир та заблукали".

Деталі: Як повідомляють рятувальники, о 21:15 туристи все ж вийшли на зв'язок та повідомили свої координати.

Пошукові роботи тривають, а температура повітря в районі пошуку – близько 10 градусів морозу.

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